جهاز حماية المستهلك يشن حملات تفتيشية على المحال التجارية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً علي تكليفات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر يوليو الماضي ..

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، و مديريتي التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والعلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية..

أسفرت الحملات التموينية المفاجئة التي شنها الجهاز لضبط الأسواق عن تحرير محاضر للمخالفين و بياناتها كالتالي:-

تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع زيوت السيارات باسم ع ع، وذلك لحيازتع سلع مجهولة المصدر وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 50 جركن زيت سيارات هيدروليك في 16 لتر .

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م ع ، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 باكتة عصير في 27 عبوة في 235 ملي .

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م ع ع، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 كرتونة مياة معدنية في 20 زجاجة في 600 ملى، وعدد 20 باكتة ملح طعام في 10 كيس زنه 600 جم.

تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء باسم ا ع ا، لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 100 شيكارة اسمنت زنة الواحدة 50 كجم.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد وبويات باسم ا م ا، لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 كرتونات دهان في 4 عبوات في 3.75 لتر وعدد 20 شيكارة معجون جاهز للحوائط زنه 18 كجم.

تم تحرير محضر ضد محل بقالة باسم ا م ا، وذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 119 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تم تحرير محضر ضد محل بقالة باسم ك ح م، لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على 145 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم ا ت، وذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط 75 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم ا ص ع، وذلك لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 35 قاروصة سجائر أنواع مختلفة.

تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع م ا، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 2 قاروصة سجائر.

تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء باسم م ر م، لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة أسمنت زنة الواحدة 50 كجم.