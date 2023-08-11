عمرو دياب بـ"كرش".. صورة مزيفة تُقلق الجمهور على صحة الهضبة (شاهد)

أثار الفنان عمرو دياب، المعروف بالهضبة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيها بوزن زائد وهو ماعكست إطلالته التي اعتاد الجمهور عليها والأمر الذي جعلهم يتساءلون عن طبيعة الصورة وحالته الصحية.

حقيقة الصورة المتداولة لعمرو دياب:

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للنجم عمرو دياب، أثارت جدلًا واسعًا، إذْ ظهر بـ "كرش" ووزن زائد، في إحدى حفلاته الغنائية خلال تواجده على المسرح، والأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن حقيقة الصورة، خصوصًا أن الهضبة معروف عنه الاهتمام بنفسه وممارسة الرياضة.

عمرو دياب

وبعد البحث تبين أن الصورة المنسوبة لعمرو دياب غير حقيقية ومعدلة بواسطة "الفوتوشوب"، وأن الصورة ترجع إلى حفله بالكويت منذ شهرين، والذي ظهر من خلال مقاطع الفيديو والصور بالشكل الطبيعي التي اعتاد الظهور عليه.

عمرو دياب

عمرو دياب يعتدي على شاب داخل إحدى السهرات الليلية:

منذ أيام، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل للنجم عمرو دياب، داخل إحدى السهرات الليلية وهو يقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذى كان يقوم بتصويره.

ظهر عمرو دياب في الفيديو وهو مسرعًا باتجاه الشاب وكان غاضبًا، وقام بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التى قام الشاب بتصويرها، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير بسبب هذا التصرف، وانقسمت آراء الجماهير بين المؤيد والمعارض.

تصدرت لعمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أغاني بأغنية يا ليل هو ونجله، والأغنية من كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدًا فهى كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.