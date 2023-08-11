قطارٌ سريعٌ صدمَ فيلًا وأنهى حياته (فيديو)

تعرض فيل في الهند إلى حادث اصطدام مع قطار سريع في شمال شرق الهند، أثناء خروجه من الغابة بحثًا عن الطعام، وأظهرت لقطات تلفزيونية نشترها قناة "يورو نيوز" اليوم الجمعة، الفيل البري يصارع الموت لفترة قصيرة قبل أن يفارق الحياة، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

تعد حوادث تصادم الفيلة في الهند أمرًا شائعًا، إذْ تخرج الأفيال من مناطقها الطبيعية بحثًا عن الغذاء، ومن هنا تطالب الأصوات المختلفة بضرورة إنشاء ممرات آمنة للفيلة.

جرى استدعاء مسئولي رعاية الغابات والأطباء البيطريين على الفور إلى قرية كوركوريا، التي تقع على أطراف مدينة غواهاتي، إذْ وقع الحادث، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الفيل، وتجمع السكان المحليون وأقاموا صلاة قبل دفن الفيل بمساعدة رافعة.

حوادث اصطدام الفيلة في القطارات:

تعاني الأفيال البرية في الهند غالبًا من وجودها في مناطق يسكنها البشر، وفي الماضي، تعرضت الأفيال البرية لاصطدامات متكررة مع القطارات السريعة في ولاية آسام، إذْ يتواجد نحو 5 آلاف فيل آسيوي بري.

يحث نشطاء البيئة الحكومة الهندية على إقامة ممرات آمنة للأفيال لتمكينها من التنقل بأمان بين الغابات، وفي السنوات الأخيرة، ازدادت حالات خروج الأفيال البرية من مناطقها الطبيعية بحثًا عن الطعام ودخولها القرى. وفي بعض الأحيان، تسبب الأفيال تدمير المزروعات وحتى وفاة البشر.