الليلة حزام درب التبانة يتلألأ في السماء.. انتظروه

يظهر حزام النجوم لمجرتنا درب التبانة، في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 ومع بداية الليل، في مشهد ينتظره عشاق السماء، ويستمر لبضعة ليالي مقبلة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المشهد ممكن رؤيته بكل سهوله بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد، خاصة بالتزامن مع قرب ذروة نشاط شهب البروشاويات.

وأوضحت، أن هذا الحزام من النجوم يمثل منظر جانبي لمجرتنا درب التبانة، ونظرا لأن القمر يصل إلى منزلة الاقتران في 16 اغسطس هذا يعني بأنه من الان وخلال الأسبوع الأول من شهر صفر، فإن هلال القمر يغرب مبكراً بعد غروب الشمس ولن يكون موجودا في سماء.

وأشارت الجمعية الفلكية، إلى أنه عند رصد السماء من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن (وليس من البيت) مثل "وادي القمر" في بلدة عسفان، شمال مدينة جدة حيث يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء، وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل.

وعند النظر لذلك الحزام بالعين المجردة، يكون شكله ضبابي عبر السماء، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة.

ويكون مركز المجرة – الجزء الغني بالنجوم – يتواجد باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة لنا في النصف الشمالي " شمال خط الاستواء " في ليالي أغسطس، في حين ان القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يكون عالياً في قبة السماء.

يذكر أن مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة، يختلف عمّا يظهر في الصور الفوتوغرافية، نظراً لأن كاميرات التصوير أكثر حساسية للأضواء والألوان، إضافة إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية.