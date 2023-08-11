مواقع مقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة مياه بسمالوط

تفقَّد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي بقريتي: (طرفا القبلية ـ إطسا البلد)، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط.

إذْ قام رئيس مركز ومدينة سمالوط، بإجراء معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية طرفا القبلية، ومحطة المعالجة بساقية داقوف بالوحدة المحلية لقرية إسطال، إلى جانب تفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية إطسا البلد، التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو، وكذلك معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بعرب الزينة.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

أكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تقديم التسهيلات كافة لتيسير إجراءات استلام المواقع المقترحة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المركز.