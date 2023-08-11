قافلة طبية شاملة تخدم قرية السمطا شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأورد المحافظ أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٢٢٤ مواطنًا فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٥ حالة طب أطفال، ٣٢٦ حالة أمراض باطنة، ٢٦٩ حالة طب وجراحة العيون، ٥٧ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٥ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٤ حالة تنظيم الأسرة، ٢٨ حالة جراحة عامة " فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٦٨ حالة.

ولفت المحافظ أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية، إذ جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنًا.

استمرار الحملات على الأسواق:

في سياق آخر، قال محافظ قنا: “إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء”.

بين المحافظ أن هذه الحملات للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأبرز المحافظ أن الحملة التى شنتها المديرية بمدينة قنا نجحت فى ضبط ١٢٥ كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها ١١٧ كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، و٨ كجم دواجن مجمدة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

ونوه الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن الكثير من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.