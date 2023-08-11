تحرير 65 محضرًا تموينيًّا في حملات لضبط الأسواق بالمنيا

تواصل مديرية تموين المنيا، تكثيف الحملات التموينية والرقابية، حملاتها التفتيشية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، إذْ أسفرت الحملات عن تحرير 65 محضرًا.

ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 55 محضرًا تموينيًّا ، تنوع بين: (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر:(عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد على الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.