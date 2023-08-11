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مروا بجوارها ولم ينقذوها.. امرأة داخل حرائق هاواي تمس القلوب (فيديو )
الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة الزقازيق تستعد لإطلاق قافلة تنموية شاملة بمركز ههيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غد السبت لقرية منزل حيان مركز ههيا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا.

 يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، إذ اطمأنت نائب رئيس جامعة الزقازيق على تواجد الأطباء في عمل القافلة بعدد ١٤ تخصصًا طبيًا.

 كما تابعت استعدادات المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.