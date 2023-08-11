جامعة الزقازيق تستعد لإطلاق قافلة تنموية شاملة بمركز ههيا

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غد السبت لقرية منزل حيان مركز ههيا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، إذ اطمأنت نائب رئيس جامعة الزقازيق على تواجد الأطباء في عمل القافلة بعدد ١٤ تخصصًا طبيًا.

كما تابعت استعدادات المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.