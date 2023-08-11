المنيا: خدمات تنظيم الأسرة وصحة إنجابية لـ 136 ألف منتفعة

قدمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسانين وكيل الوزارة ، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة .

وذلك ضمن جهود المحافظة، للإهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 136 ألف و611 منتفعة، منها 13 ألف و496 حالة جديدة و123 ألف و 115 مترددا.

بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، أنه تم صرف 148221 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، و تنفيذ 121 ألف و445 زيارة منزلية ، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات ، وتحويل 82461 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، و تقديم الرعاية الصحية لحوالي 15573 سيدة حامل .

وما يقرب من 13265 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية ، حيث تم عقد 21690 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، و21690 ندوة عن الأمراض المزمنة ، و الفحص الذاتى للثدى .