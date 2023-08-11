صافرة مغربية لنهائي البطولة العربية والبنا حكم رابع

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم حكم مباراة الهلال والنصر، المقرر لها غدًا السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



قرر الاتحاد العربي إسناد مهمة إدارة مباراة النهائي للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه الأول لحسن آزاكو، والمساعد الثاني مصطفى أكركاد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا.



وسيكون سمير الكزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه قوراري مقران كمساعد لحكم الفار.



وتأهل الهلال إلى النهائي بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدف، فيما صعد النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف نظيف.



موعد نهائي البطولة العربية:



ينطلق نهائي البطولة العربية 2023، بين الهلال والنصر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات.



وتُنقل مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية على قنوات SSC الرياضية السعودية.

