أبو العيش يكشف عن مطالب المصريين بالسعودية من مبادرة “سيارات المغتربين”

ثمن محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، المتابعة المستمرة وإهتمام وزيرة الهجرة سها جندي، لمبادرة سيارات المصريين بالخارج منذ إطلاقها حتى اليوم.

وأكد أبو العيش، في تصريحات خاصة للوفد، أن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" كانت مطلب هام لأبناء مصر بالخارج وأسعد الجميع فور تنفيذه، مضيفًا أنهم ناقشوا المسؤولين في مؤامرهم في نسخة الرابعة الذي عقد قبل أيام في تفاصيل المبادرة وما متطاباتهم منها، وبالفعل وعدتهم وزيرة الهجرة سها جندي الإستماع لمقترحاتهم فضلًا عن فتح التسجيل مرة أخرى بالمبادرة.

وطالب بضرورة فتح التسجيل مرة أخرى بالمبادرة ومدها لنهاية العام على الإقل وهو مطلب للجميع لكي يتم الإستفادة منها فالمدة التي تم فتحها في البداية للتسجيل قصيرة جدا ولم يسجل الكثير بها وبالتالي عملية الإستفادة لم تتم على الوجه المرغوب به.

وتابع: " نطالب أيضًا بعملية تيسير سداد الفلوس لأنهم بيشتطروا أن يتم التحويل من البلد نفسها للمغترب أو من خلال حساب بنكي والسؤال هنا ما المشكلة في أن يتم التحويل من حسابه الشخصي وكله في النهاية في صالح البلد والمغترب".

واستكمل:" هناك أيضًا مطلب هام جدًا وهو عدم السؤال عن مصدر الفلوس طالما هناك ما يثبت أنني مغترب وأعمل في الخارج، وأيضًا بنطالب معاملة المصريين في الخليج مثل مصريين اوروبا، ومهم جدا نسمع للمصريين في الخارج ونتواصل معهم لتنفيذ مطالبهم وهذا ما تفعله الدولة المصرية الفترة الحالية".

أخبار سارة للمشاركين في مبادرة السيارات

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالأمس، عن أخبار سارة للمشاركين في مبادرة السيارات.

وقالت الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك: “عندي اخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات اخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة”.

وتابعت الوزيرة: “ الخبر السار الاخر، لجميع المستحقين، ان شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون