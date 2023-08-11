حرائق هاواي تتوحش وتلتهم مئات المنازل (فيديو)

تواصل الحرائق في ولاية هاواي الأمريكية التوسع والتهام الأخضر واليابس، إذ تسببت في وفاة أكثر من 55 قتيلا خلال الأيام الماضية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرته قناة "يورو نيوز" اليوم الجمعة، اشتعال النيران في المنازل مع هبوب رياح عاتية تحمل النيران وتنقلها إلى باقي المنازل وتشعلها.

قال مسؤولون إن عدد قتلى حرائق الغابات السريعة في جزيرة ماوي في هاواي ارتفع اليوم الخميس إلى 55 شخصا على الأقل. وقيل إن حريقًا واحدًا ، دمر تقريبًا مدينة لاهاينا التاريخية ، تم احتواؤه بنسبة 80% في وقت سابق من اليوم.

وحذر المسؤولون من أن عدد القتلى سيستمر على الأرجح في الارتفاع ، مع استمرار اندلاع حرائق متعددة في الجزيرة وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة.

وقال حاكم هاواي جوش جرين في مؤتمر صحفي: "ما رأيناه هو على الأرجح أكبر كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي" ، مضيفًا أن "مئات المنازل" دمرت.

لم يتمكن المسؤولون من تقديم تقدير لعدد الأشخاص المفقودين، وقال جون بيليتيير قائد شرطة مقاطعة ماوي للصحفيين "بصراحة لا نعرف".

وقال: "علينا أن نحترم حقيقة أن لدينا أحباء على تلك الأرض ، وعلينا أن نفعل الشيء الصحيح لإخراجهم بالطريقة الصحيحة".

هروب السكان من حرائق هاواي

وقالت السلطات إنها استعدت للإعصار، لكن ليس للحرائق التي أعقبته؛ التي اخذت في الانتشار مجددا ، وأصدرت خدمة الطقس تحذيرا "أحمر"، والذي يشير إلى خطر الحرائق الشديد ، أفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، مشيرة إلى أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص.

وهرع سكان ماوي في جزر هاواي، ليهربوا يائسين من ألسنة اللهب ، وانتقل أغلبهم سيرًا على الأقدام باحثين عن أماكن ودعت امانة ، ودعت بعض الدول رعاياها بمغادرة هاواوي ، واصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيان طالبت رعاياها الموجودين في جزر هاواي بـ"ضرورة المغادرة بأسرع وقت

وما يزال رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران المشتعلة، حيث تلقي طائرات الهليكوبتر المياه على النيران من الجو، وتم عزل الجانب الغربي من الجزيرة، وهي ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل هاواي، بالكامل تقريبا مع فتح طريق رئيسي واحد فقط.