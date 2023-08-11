باحث: أي فوضى في النيجر ستمتد إلى دول المنطقة

قال الدكتور على المرعبي، الباحث السياسي، إن القرار الناتج من مجموعة إيكواس، في القمة التي انعقدت في نيجيريا بتفعيل قوة الاحتياط يشير إلى تقدم الحل السياسي على الحل العسكري بالنيجر، مؤكدًا: أي فوضى في النيجر ستمتد إلى دول المنطقة.

فوضى في النيجر

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، الأصوات التي كانت تدعو إلى التدخل العسكري بالنيجر بدأت تتراجع، وأصبحت الأصوات التي تدعو إلى ذلك خافتة، رغم أن رئيس ساحل العاج، دعا إلى التدخل العسكري واعتقد ذلك لا يعني أي شي حتى دولي، وخاصة الموقف الأمريكي كان واضحا منذ البداية بأن التدخل العسكري يجب ألا يكون هو الحل .

وتابع المرعبي، أن الولايات المتحدة ذكرت على لسان وزير خارجيتها أنه يجب اللجوء إلى الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة بالنيجر، بالإضافة إلى أن رئيس منظمة إيكواس، قال إن أي فوضى ستصيب النيجر الآن ستمتد إلى جميع دول المنطقة، ومن ثم فإنه يتم الدعوة إلى الحل الدبلوماسي فقط.

البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر.. إدانة الانقلاب والاعتقال





حمّلت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا، قادة الانقلاب في "النيجر" مسئولية سلامة الرئيس المُحتجز محمد بازوم، مُؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بجميع الخيارات، بما فيها التدخل العسكري، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس.

جاء في البيان الختامي لقمة إكواس الطارئة بشأن النيجر:

ندعو كل الدول لدعم إيكواس لإعادة الوضع الدستوري في النيجر.

ستبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميًّا في النيجر.

نشدد على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم.

الجهود الدبلوماسية التي بذلناها رفضها الانقلابيون.

نحمل قادة الانقلاب مسئولية سلامة رئيس النيجر.

نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي.

ندعو الاتحاد الإفريقي لدعم القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر.

نؤكد عزمنا إبقاء كل الخيرات على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.

ملتزمون باستعادة النظام الدستوري في النيجري من خلال الوسائل السلمية.

المبادرات الدبلوماسية:

مُنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها "إيكواس" لإعادة بازوم للسلطة.

اليوم الخميس، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عبر التلفزيون الرسمي الخميس، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا.

توصف الحكومة الجديدة بـ"التوافقية"، وتضم "وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين"، من بينهم 4 سيدات.