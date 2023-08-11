عاصفة وفيضانات تقتلع منزلا وتصدمه في جسر (فيديو)

شهدت النرويج عاصفة قوية تسببت في دمار واسع النطاق وعزلة للبلدة بأكملها، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من أنها أشد هطول للأمطار خلال ربع قرن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "يورو نيوز" اليوم الجمعة، اقتلاع الفيضانات لمنز متنقل وسبحت به بتياراتها القوية واصطدمت به في جسر.

تسببت العاصفة، والمعروفة بـ "عاصفة هانز"، في وفاة شخص وتسببت في انهيار أسطح المباني. كما تسببت في اضطرابات واسعة النطاق في شمال أوروبا، في صيف شهد بدايته حرائق غابات في معظم المنطقة.

أصدر المعهد النرويجي للأرصاد الجوية تحذيرًا أحمرًا، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب هطول أمطار غزيرة للغاية في أجزاء من جنوب النرويج. حذر المعهد من أن الحدث سيكون واحدًا من أقوى الأحداث خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

توقعت كميات هطول مطري تتراوح بين 80-100 ملم على الساحل الشرقي وشمال أوسلو بسبب العاصفة، وفي أجزاء من غرب النرويج والجنوب الأقصى لترونديلاغ. وأشار المعهد إلى أن معظم المقاطعات في جنوب النرويج ستتأثر بشكل كبير أو أقل. استمرت التحذيرات بالسريان من صباح الاثنين حتى مساء الثلاثاء.

أمطار في جميع أنحاء البلاد

تواصلت الرياح القوية والأمطار في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى أيضًا إلى حدوث اضطرابات وإلغاء العبارات وتأخير الرحلات الجوية. كما تسببت الرياح في اقتلاع الأشجار وغمر الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي في الدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد.

في أوسلو، تم توجيه الناس للعمل من المنزل وتجنب السفر غير الضروري. في فالدريس، اضطر السكان إلى النقل جوًا بواسطة مروحية بعد وقوع عدة انهيارات أرضية. وفي قرية باجن، أفادت القناة النرويجية NRK بأن منزلًا ومرآبًا قد دمرا جراء انهيار أرضي، وحذرت السلطات من وقوع المزيد من الحوادث.

وفي أساك، جرى عزل حوالي 1000 شخص تمامًا عن العالم الخارجي بسبب عاصفة قوية إدت إلى دمار شامل في النرويج وأدت إلى عزلة البلدة بأكملها. حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها ستشهد أقوى هطول مطري خلال الربع الأخير من القرن.

وقال رئيس الوزراء النرويجي ، جوناس جار ستور ، مساء الاثنين إن الوضع "خطير للغاية". وأضاف: "نرى فيضانات ودمارا. هناك سبب لتوقع أن هذا سيستمر يومًا آخر ".

وجرى إرسال رسائل نصية إلى السياح في عطلة في البلاد تحذرهم من حالة الطقس.

حذرت مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية من "هطول أمطار غزيرة للغاية" في جنوب البلاد. وأضافت أنه "يجب تجنب حركة المرور غير الضرورية".