السويد تتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال السيدات

تأهل منتخب السويد للسيدات إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد الانتصار على اليابان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.



أحرز منتخب سيدات السويد الهدف الأول في الدقيقة 32 عبر أماندا إيليستدت قبل أن تضيف سيدات السويد الهدف الثاني في الدقيقة 51.



حاول منتخب اليابان تسجيل تقليص الفارق، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 87، قبل أن ينتهي اللقاء ، تفوز السويد.



السويد ترافق إسبانيا للمربع الذهبي:

بتلك النتيجة تأهل منتخب السويد إلى المربع الذهبي بالمونديال، رفقة إسبانيا التي فازت على على هولندا، بنتيجة بهدفين لهدف صباح اليوم.

