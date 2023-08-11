تريزيجيه يستعد مع طرابزون لمواجهة أنطاليا سبور في افتتاحية الدوري التركي..اليوم

يلتقي طرابزون سبور التركي بقيادة لاعبه محمود تريزيجيه، مع أنطاليا سبور مساء اليوم الجمعة على ملعب شنول جونيش، في افتتاحية الدوري التركي للموسم الجديد 2023 – 2024.

ويسعى طرابزون لاستغلال عامل الأرض والجمهور، بعدما أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس ويملك في رصيده 57 نقطة، ليتوج جالطة سراي باللقب في نهاية المطاف.



شارك تريزيجيه مع طرابزون سبور في 41 مباراة في كل المسابقات، ونجح في إحزار 13 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.





موعد مباراة طرابزون سبور و أنطاليا في الدوري التركي:



تبدأ مباراة طرابزون سبور ضد أنطاليا في الدوري التركي، مساء اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

