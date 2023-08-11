اتحاد كرة اليد: نستعد لبطولة العالم منذ عامين ولم نفقد الأمل (فيديو)

قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق، إنّ منتخب جزر الفارو قوي، واستطاع أن يكون ندًا قويًا لمنتخبنا الوطني للناشئين في بطولة العالم: “احنا مش بنفقد الأمل”.

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اللعب بطريقة الدفاع المفتوح

وأضاف “صلاح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “جزر فارو تقدم علينا، لكن مدرب منتخبنا طلب من اللاعبين أن يلعبوا بطريقة الدفاع المفتوح بطول الملعب، وهو ما أربك حسابات منتخب جزر فارو، فخسروا الكرة، كما أن حارس مرمانا يوسف وليد أسهم بشكل كبير في تحول سير المباراة، فقد قاد هجمة سريعة وصد رمية جزائية”.

تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية

وتابع: “تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدا، كما أن الطريقة التي دافعنا بها في الأشواط الإضافية منحتنا الفوز بفارق 4 أهداف”.

وحول سر الظهور القوي لمنتخبنا الوطني للناشئين وتأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم، عقب قائلصا: “نقوم بإعداد هذا المنتخب منذ سنتين ولعبنا أكثر من 15 مباراة دولية ودية، فتكونت لديهم الخبرات التي تؤهلهم كي يتخذوا قرارات في الملعب، بالإضافة إلى فكر الجهاز الفني الذي استطاع تعويض فارق 3 اهداف لصالح منتخب جزر فارو”.