المنيا تشارك في الملتقى الخامس للمنسقيين الإعلاميين بالغردقة

شارك وفد من المركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالملتقى الخامس لوحدة المنسقيين الإعلاميين ، والذى يقام بالغردقة فى الفترة من ٧ لـــ ١٢ أغسطس الجارى 2023 .

وذلك بحضور الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومدير العلاقات العامة، والمركز الاعلامي ورئيس لجنة الإستثمار والتسويق والترويج بوحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، عماد عبد الحليم نائب مدير المركز الاعلامى ، محمد عاطف ، هاله بدوى ، عزة جلال المنسقين الاعلاميين بالمنيا .

وقد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام الملتقى الخامس لوحدة المنسقين الإعلاميين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويأتي الملتقي الخامس للمنسقين الإعلاميين ، تحت شعار "الرسالة الإعلامية بين التطبيق العملى والميتا فيرس".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية وحدة المنسقين الإعلاميين في توحيد الرسالة الإعلامية للوزارة ورؤيتها وبثها بشكل واضح للشباب والجمهور، داعما للعمل الجماعي ونجاح العمل واستدامة وحدة المنسقين الإعلاميين، بالإضافة إلي تركيز العمل في الموضوعات الجديدة لتوصلها للشباب فيما يخص الشباب والرياضة، ومعرفة الموضوعات التي يطرحها الشباب وتحليلها والرد عليها.

وفي كلمته شدد على أهمية المساحة الإفتراضية "المعرض الدائم" لوحدة المنسقين الإعلاميين من خلال الميتافيرس، والوصول إلى منتج فعلي يستخدمه الجمهور والشباب، وإنتاج مواد إعلامية جديدة تواكب التطور التكنولوجي، وتحقيق رؤي وأهداف الدولة المصرية في توصيل الرسالة الإعلامية، ومعرفة رجع الصدي الايجابي وتحويل السلبي لصورة إيجابية، والتعاون مع الوحدة الإعلامية في وزارة الشباب والرياضة.

وتناول خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، خلال المحاضرة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كيفية صياغة البيانات الصحفية، ومواجهة الشائعات وإدارة الأزمات، وصناعة المحتوي التقني الجديد، والأساليب الحديثة في توصيل الرسالة للجمهور المستهدف.

وجاءت مخرجات الملتقي الخامس للمنسقين الإعلاميين والتي شملت ، في تنفيذ تدريب للمنسقين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وعقد ملتقيات محلية للمنسقين الإعلاميين العاملين بمراكز الشباب على مستوي المحافظات، وتدشين مساحة افتراضية "الميتافيرس" لوزارة الشباب والرياضة وتعميم الفكرة علي المديريات التابعة.

بالإضافة ، إلي توسيع قاعدة المنسقين الإعلاميين المتطوعين من خلال التعاون مع كليات، وتنفيذ نشاط إسبوعي خاص بوحدة المنسقين الإعلاميين، وتنفيذ المؤتمر الأول للإعلام الرقمي لوحدة المنسقين الإعلاميين، وإطلاق الموسم الثاني لمسابقة الأفضل في الإبداع والإبتكار الإعلامي، والإشتراك بمسابقة دبي للإبداع الرياضي.

وقد أشادت جميع القيادات بالملتقى بالمستوى المتميز لوفد محافظة المنيا، فى العمل والعروض المقدمة ، كذلك تناغم قيادات المديرية وتعاونهم الكبير مع المنسقين الاعلاميين مما جعل المحافظة من افضل المحافظات فى اخراج الأنشطة والفعاليات المقدمة ، كما وجة الدكتور محمد فوزى مدير العلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الاعلاميين الشكر للدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة وكافة قيادات المديرية ، والمركز الإعلامي على المجهود المتميز لمحافظة المنيا وفريق عملها .