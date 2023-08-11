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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الإعلام اللبناني يعلق على وقف بث التليفزيون الرسمي

وزير الإعلام في حكومة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

علق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، على وقف بث التليفزيون الرسمي في لبنان، قائلًا: إن البسبب هو إضراب العاملين والأزمة المالية المتفاقمة.

 

لبنان

ووفقا لمكاري، فإن من أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابًا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

 

وأفاد مصدر بأن اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة.

 

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم، التي لم تصرف منذ أشهر.

 

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينيات، وكان في البداية مملوكًا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام واحد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية. 
 

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