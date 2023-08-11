صحة المنيا.. توقيع الكشف الطبي على 1481 مواطنًا بمطاي

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية وعلاجية بالمجان بقرية هوارة إحدى قرى بمركز ومدينة مطاى ، شمال محافظة المنيا ، واعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان فاعليات القافلة الطبية والعلاجية.

اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1481 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم .

وتنفيذا للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا .

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية صحة المنيا ، ان توزيع الحالات شمل ، 269 حالة جراحة ؛ 309 حالة اطفال ؛ 190 باطنة ؛ 93 حالة نساء ؛ 114 حالة اسنان ؛ 282 حالة جلدية ؛ 219 حالة رمد ؛ 125 حالة انف واذن

إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، وعمل 5 موجات صوتيه ، و عمل 5 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر ، لـــ 80 متردد ، وتم اجراء خلع اسنان لــ 16 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 27 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 87 متردد ، وتم استخدام 2 عيادات متنقلة ، واستخدام غرف بداخل المدرسة لباقي العيادات والأنشطة