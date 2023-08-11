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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا.. توقيع الكشف الطبي على 1481 مواطنًا بمطاي

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نفذت  مديرية الصحة بالمنيا  ، قافلة  طبية وعلاجية بالمجان بقرية هوارة  إحدى قرى بمركز ومدينة مطاى ، شمال محافظة المنيا ، واعلن  الدكتور محمد حسنين   وكيل وزارة الصحة  بالمنيا ، ان فاعليات القافلة  الطبية والعلاجية.

اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي  1481  حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة  المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم .

وتنفيذا للمبادرة  الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،  وبرعاية  اللواء اسامه القاضى  محافظ المنيا وتحت اشراف  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة  بالمنيا .

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية صحة   المنيا ، ان توزيع الحالات شمل ،  269   حالة جراحة ؛ 309 حالة اطفال  ؛ 190 باطنة  ؛  93  حالة نساء ؛ 114  حالة اسنان ؛ 282 حالة جلدية ؛  219  حالة رمد ؛ 125  حالة انف واذن 

إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، وعمل 5 موجات صوتيه ، و عمل 5  حالة اشعة سينية و كشف مبكر   للضغط والسكر ، لـــ 80    متردد ، وتم اجراء خلع اسنان لــ 16 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى  27  حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ  87 متردد ، وتم استخدام  2  عيادات متنقلة ، واستخدام غرف بداخل المدرسة لباقي العيادات والأنشطة

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