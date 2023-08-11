أسباب تدفع ريال مدريد لتفضيل التعاقد مع بونو

أصبح المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الأقرب لتعويض غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة، وسيغيب على آثرها أكثر من 7 أشهر.



أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن بونو هو المفضل لدى ريال مدريد، والمدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي أيضًا، وبدأ مسؤولو الملكي اتصالاتهم مع نادي إشبيلية بشأن ضمه.



يرغب ريال مدريد في التعاقد مع بونو على سبيل الإعارة، فيما يريد إشبيلية التخلي عنه بـ مقابل 20 مليون يورو من أجل جني الاموال من بيعه.



بونو يطلب الرحيل:



أبلغ ياسين بونو ناديه إشبيلية في رغبته بالرحيل عن الفريق الأندلسي، والإنضمام إلى ريال مدريد لأنه بمثابة الحلم بالنسبة له، كما أخبر المقربين منه بذلك الامر.



ماذا قدم بونو مع إشبيلية؟



خاض بونو مع إشبيلية 36 مباراة في الموسم الماضي، بوافق 3186 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.



شارك بونو في 25 مباراة مع فريقه بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.



سبب اختيار ريال مدريد لبونو:



وضع أكثر من أسم مرشح للعب ضمن صفوف ريال مدريد مثل دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق، وكيبا حارس البلوز، وبونو لكن يعتبر الحارس الدولي المغربي الأقرب لما يقدمه من مستويات مميزة في الدوري ولمعرفته للدوري جيدا حيث يعتبر هذا الموسم السابع له في الليجا.



كما يعد بونو من العناصر الأساسية في إشبيلية ويقدم مستويات مميزة، بالإضافة إلى أنه يتطور بشكل كبير مع فريقه الأندلسي، ويعتبر من أفضل حراس الليجا.



يعتبر بونو أفضل خيار متاح بالنسبة لسعره، الذي قد تحسم صفقته ما بين 15-18 مليون يورو، مع دي خيا أيضًا بسبب أنه أصبح حرا بلا أي نادي، لكن مستواه في الفترة الأخيرة قد يجعل الملكي متردد بشأن ضمه.





بونو ثالث أفضل حارس في العالم:



حصد ياسين بونو المركز الثالث في ترتيب أفضل حارس في العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما تفوق عليه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا والأرجنتين، فيما حل كورتوا ثانيا.



بونو يكتب التاريخ مع المغرب:



ساهم بونو في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي بكأس العالم 2023، وحل المغرب في المركز الرابع بالمونديال في إنجاز تاريخي للكرة العربية والأفريقية، وحافظ "بونو" على نظافة شباكه في 3 مباريات من أصل 6.



ساعد بونو في قيادة منتخب بلاده المغرب للفوز على إسبانيا بدور الـ 16 من المونديال ، بعدما أتحكم اللقاء إلى ركلات الترجيح، وتصدى لجميع تسديدات المنتخب الإسباني.



جائزة زامورا:



ويعد الموسم الذي قبله (2021-2022) كان الأقوى لبونو مع إشبيلية بعدما خاض 31 مباراة وحافظ على شباكه في 13 لقاء، وصنع هدفين، وتلقت شباكه 24 هدفا، ليتوج بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني.



يعد بونو من العناصر الأساسية التي يعول عليها فريق إشبيلية وساهم معهم في حصد بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، ليتأهل الفريق إلى بطولة دوري الأبطال رغم تواجده في المركز الثاني عشر.