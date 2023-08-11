صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها الكرام، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة في محافظة القاهرة، نقلًا عن التلفزيون المصري.

ووجهت وزارة الأوقاف، أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان " اسم الله الولي".

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وفي سياق متصل، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم، وتفقد أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه.

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لكلمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.

وأعرب السلطان مفضل سيف الدين عن سعادته لقيام الرئيس السيسي بمنحه وشاح النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بجمهورية مصر العربية على مدار أعوام، موجها شكره وتقديره لجهود أجهزة الدولة المصرية المتعددة وخاصة جهود وزارة الأوقاف وكذلك جهود القوات المسلحة لعمارة بيوت الله.

ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة واستمع الرئيس السيسي لتلاوة آيات من القرآن الكريم.