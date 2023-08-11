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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن حي العجوزة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

قطع المياه.. كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من شوارع حي العجوزة، وذلك من الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/8/12.

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اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

وقد أعلنت المحافظة سبب القطع إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحى العجوزة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه على النحو الآتي: (شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع سوريا ومتفرعاته، وخلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، وشارع العراق، وشارع حماد، وشارع الكوثر، وشارع الفرات، وشارع الرياض، وشارع عدن وشارع دمشق).

الالتزام بالتوقيتات المحددة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، وشدد على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعه الانتهاء من الأعمال. 

ولفتت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا

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