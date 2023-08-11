وكيل جورجينيو يعلن موقفه من الانتقال للدوري السعودي

استقر الدولي الإيطالي جورجينيو نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي على الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل رغم تلقيه عدة عروض من أندية بالدوري السعودي.

وكشف جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو في تصريحات لموقع “توتو ميركاتو” رغبة اللاعب في التواجد مع الجانرز في الموسم الجديد.

وقال سانتوس: “ جورجينيو يشعر بالسعادة في اتنجلترا لذلك أنا واثق أنه سيبقى في آرسنال ”.

وأضاف: “ اللعب اتخذ قراره النهائي بالبقاء رغم تلقينا العديد من الاتصالات من عدة أندية بالدوري السعودي إلى جانب عروض من الدوري الإسباني ”.

وكان جورجينيو قد انضم لصفوف آرسنال في يناير الماضي قادماً من تشيلسي بعقد يمتد لموسم ونصف.