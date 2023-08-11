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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وكيل جورجينيو يعلن موقفه من الانتقال للدوري السعودي

جورجينيو لاعب آرسنال
جورجينيو لاعب آرسنال

استقر الدولي الإيطالي جورجينيو نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي على الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل رغم تلقيه عدة عروض من أندية بالدوري السعودي.

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الدوري السعودي.. موعد المباراة الأولى بالموسم الجديد

وكشف جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو في تصريحات لموقع “توتو ميركاتو” رغبة اللاعب في التواجد مع الجانرز في الموسم الجديد.

وقال سانتوس: “ جورجينيو يشعر بالسعادة في اتنجلترا لذلك أنا واثق أنه سيبقى في آرسنال ”.

وأضاف: “ اللعب اتخذ قراره النهائي بالبقاء رغم تلقينا العديد من الاتصالات من عدة أندية بالدوري السعودي إلى جانب عروض من الدوري الإسباني ”.

وكان جورجينيو قد انضم لصفوف آرسنال في يناير الماضي قادماً من تشيلسي بعقد يمتد لموسم ونصف.