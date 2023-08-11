ارتفاع ضحايا الهجوم على حافلة للجيش السوري إلى 23 جنديًا

ارتفاع ضحايا الهجوم على حافلة تابعة للجيش السوري إلى 23 جنديًا ، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري، بمدينة دير الزور شرق سوريا.

داعش يعود إلى سوريا

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن عناصر تنظيم داعش استهدفت حافلة عسكرية في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأكد رامي عبد الرحمن، مقتل 23 جنديًا، لكن هناك معلومات عن فقدان العشرات وفقدان حافلات أخرى في هذه المنطقة.

وأعلنت الاجهزة الأمنية، حالة استنفار كبيرة لعناصر قوات النظام وللأجهزة الأمنية بحثا عن المفقودين أو بحثا عن خلايا التنظيم.

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.