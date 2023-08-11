الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ارتفاع ضحايا الهجوم على حافلة للجيش السوري إلى 23 جنديًا

داعش في سوريا
داعش في سوريا

ارتفاع ضحايا الهجوم على حافلة تابعة للجيش السوري إلى 23 جنديًا ، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري، بمدينة دير الزور شرق سوريا.

داعش يعود إلى سوريا

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن عناصر تنظيم داعش استهدفت حافلة عسكرية في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأكد رامي عبد الرحمن، مقتل 23 جنديًا، لكن هناك معلومات عن فقدان العشرات وفقدان حافلات أخرى في هذه المنطقة.

وأعلنت الاجهزة الأمنية، حالة استنفار كبيرة لعناصر قوات النظام وللأجهزة الأمنية بحثا عن المفقودين أو بحثا عن خلايا التنظيم.

 

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية. 

 

مواد متعلقة

قصور الثقافة تواصل نشر البهجة بعروضها الفنية في المحافظات

حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

حجز مُحاكمة مُتهم في "التخابر مع داعش"

حجز مُحاكمة مُتهم في تنظيم خلية داعش حلوان

عاجل.. مقتل زعيم داعش في اشتباكات غرب سوريا

أوكرانيا تستخدم أسلوب الدروع البشرية على طريقة داعش