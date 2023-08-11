محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بأبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مصنع احدي الشركات للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالزرابي، التابعة لمركز أبوتيج. جاءت الزيارة في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس هاني ثروت، مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات.

واستقبل المحافظ وفد الشركة برئاسة عادل هاشم خليل، رئيس مجلس إدارتها، حيث قادهم في جولة تفقدية لأقسام الشركة وخطوط إنتاج السرنجات الطبية وبعض المستلزمات الطبية والدوائية.

وتفاعل المحافظ مع مختلف مراحل التصنيع، حيث شاهد المنتج النهائي وجاهزيته للتصدير إلى مختلف دول العالم. واطلع على خطة الشركة لتصدير منتجاتها إلى 22 دولة عربية وأجنبية، بجودة وكفاءة تنافس المنتجات العالمية.

وأشاد المحافظ بأهمية الشركة في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، حيث توفر أكثر من 650 وظيفة دائمة.

والتقى المحافظ بعض رؤساء الأقسام والعاملين في الشركة، وحثهم على الجد والاجتهاد في العمل، مشيدًا بالمصنع والمنتجات النهائية التي تتميز بجودتها وتنافسها في الأسواق العالمية.

قدّم المحافظ دعمه لتطوير المرافق والبنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة، بهدف جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.

كما أكد المحافظ التزامه بتقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا

محافظ أسيوط يتفقد مصنع احدي شركات المستلزمات الطبية بمنطقة ا