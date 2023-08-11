وفاة شخص سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور

توفى شخص إثر سقوطه من أعلى عقار في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط شخص من علو.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في أبو النمرس



أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم بسبب تناول وجبة كشري بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من مستشفى الدمرداش بوصول 5 مصابين بحالة إعياء إثر تناولهم وجبة كشري معد بالمنزل، على الفور انتقل رجال المباحث، لمكان البلاغ.

تبين تسمم ربة منزل 21 عاما، طفلة 6 أعوام، عامل 18 عاما، عامل 28 عاما، ربة منزل 27 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حبس المتهم بسرقة إطارات السيارات في الأميرية



أمرت جهات التحقيق بالأميرية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة إطارات السيارات وأقر بقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقات، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم الأميرية تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميليه سيئ النية"له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات)، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تأجيل استئناف صاحبة قناة "يوميات أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي عثر بهما على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيًا، وجارٍ عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجرًا مقابل ذلك.