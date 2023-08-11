تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في أبو النمرس

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم بسبب تناول وجبة كشري بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من مستشفى الدمرداش بوصول 5 مصابين بحالة إعياء إثر تناولهم وجبة كشري معد بالمنزل، على الفور انتقل رجال المباحث، لمكان البلاغ.

تبين تسمم ربة منزل 21 عاما، طفلة 6 أعوام، عامل 18 عاما، عامل 28 عاما، ربة منزل 27 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حبس المتهم بسرقة إطارات السيارات في الأميرية



أمرت جهات التحقيق بالأميرية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة إطارات السيارات وأقر بقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقات، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم الأميرية تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميليه سيئ النية"له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات)، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس سيدة 4 أيام بتهمة قتل زوجها طعنًا بسكين فى أوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وأشارت إلى أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.