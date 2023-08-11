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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سماع دوي انفجارات وغارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، عن شهود عيان،  أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت السلطات تحذيرًا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

غارات جوية

وطلب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف من السكان، البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار دوت في كل المدن الأوكرانية، وأن عمدة كييف طلب من المواطنين مغادرة منازلهم فور وقوع، الانفجار.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا أطلقت صواريخ من طراز كينجال باتجاه كييف، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية.

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