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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الجروح القطعية والكدمات؛ على إثر نشوب مشاجرة بينهم بناطق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول خمسة أشخاص بينهم سيدتان مصابين بجروح قطعية بالرأس والأذن والظهر، وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم.

وبالفحص، تبين أن الإصابات ناتجة من نشوب مشاجرة بين المصابين بعضهم البعض بشارع السوق القديم بمدينة ههيا بسبب خلافات بينهم.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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