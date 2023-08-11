إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الجروح القطعية والكدمات؛ على إثر نشوب مشاجرة بينهم بناطق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول خمسة أشخاص بينهم سيدتان مصابين بجروح قطعية بالرأس والأذن والظهر، وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم.

وبالفحص، تبين أن الإصابات ناتجة من نشوب مشاجرة بين المصابين بعضهم البعض بشارع السوق القديم بمدينة ههيا بسبب خلافات بينهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.