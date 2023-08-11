عاجل
كلوب يعلن حسم ليفربول لصفقة كايسيدو
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هل تخدم الزوجة زوجها؟.. عالم أزهري يُجيب

الشيخ عبدالعزيز
الشيخ عبدالعزيز النجار

رد الشيخ عبدالعزيز النجار، عالم أزهري، على سؤال هل تخدم الزوجة زوجها؟، قائلًا: إن الزوجة شريكة حياة وليست خادمة للزوج، موضحًا أن كل طرف من الزوجين عليه مجموعة من المهام يقوم بها.

هل تخدم الزوجة زوجها؟

وقال عبد العزيز النجار، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الزوجة تقوم بمهامها المنزلية من أعمال معروفة دون أن ينقصها ذلك في شيء، ومتابعا: سنة الحياة أن تدير الزوجة أمور المنزل، هي الملكة التي تدير البيت، وليس كما يدعى البعض أنها خادمة للزوج أو الأبناء.

وتابع: النبي صلى الله عليه وسلم، كان يساعد زوجاته في أعمال بيته، مؤكدًا أن النبي لم يكن «سي سيد» في المنزل مع زوجاته، ويجب على كل زوج أن يأخذ النبي قدوة له في كل أمور حياته.

وأوضح عبدالنجار، أن التواضع هي الكشف عن الثوب عن الأخلاق الحميدة، وهو أحدى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتعامل مع النبي مع أهله بتواضع. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

أحمد عيدعبد الملك: شيكابالا مستمر بشكل طبيعي مع الزمالك

8 أدعية من الزوجة لزوجها في كل صباح

التفاصيل الكاملة لإضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين

عالم أزهري: الطلاق لا يقع في فترة حيض الزوجة.. فيديو

حكم الاعتداء على الزوجة والأولاد 

تعرف على حكم الشرع في طلاق الزوجة علنا وردها عرفيًا لإعفاء الابن من الجيش