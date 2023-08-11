هل تخدم الزوجة زوجها؟.. عالم أزهري يُجيب

رد الشيخ عبدالعزيز النجار، عالم أزهري، على سؤال هل تخدم الزوجة زوجها؟، قائلًا: إن الزوجة شريكة حياة وليست خادمة للزوج، موضحًا أن كل طرف من الزوجين عليه مجموعة من المهام يقوم بها.

هل تخدم الزوجة زوجها؟

وقال عبد العزيز النجار، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الزوجة تقوم بمهامها المنزلية من أعمال معروفة دون أن ينقصها ذلك في شيء، ومتابعا: سنة الحياة أن تدير الزوجة أمور المنزل، هي الملكة التي تدير البيت، وليس كما يدعى البعض أنها خادمة للزوج أو الأبناء.

وتابع: النبي صلى الله عليه وسلم، كان يساعد زوجاته في أعمال بيته، مؤكدًا أن النبي لم يكن «سي سيد» في المنزل مع زوجاته، ويجب على كل زوج أن يأخذ النبي قدوة له في كل أمور حياته.

وأوضح عبدالنجار، أن التواضع هي الكشف عن الثوب عن الأخلاق الحميدة، وهو أحدى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتعامل مع النبي مع أهله بتواضع.

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