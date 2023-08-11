الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو الرابطة يفتح النار على بيريرا: لم يقدم أي بصمة

بيريرا
بيريرا

يرى ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لم يقدم أي بصمة حتى الآن في تطوير أداء التحكيم.

وأضاف سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن راتب بيريرا يحل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة.

وأشار أن مصر تملك بالفعل رموزاً كبيرة في مجال التحكيم وعلى رأسها عصام عبد الفتاح الذي يتولى إدارة ملف التحكيم في الإمارات بجانب سمير محمود عثمان وياسر عبد  الرؤوف وقبلهم جمال الغندور.

وتابع أن رئاسة لجنة الحكام وأيضاً منصب المدير الفني لاتحاد الكرة مناصب لا يجب أن يتم الدفع بعناصر أجنبية بها لأنها لن تطور الكرة المصرية.
 

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