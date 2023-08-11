عالم أزهري يوضح الفرق بين التواضع والتذلل في الإسلام

أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الازهر الشريف، الفرق بين التواضع والتذلل في الإسلام، قائلًا: أن الإسلام حث على التمسك بالأخلاق بمختلف صفاتها.

التواضع في الإسلام

وقال عبد العزيز النجار، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفرق بين التواضع والتذلل في الإسلام، أن التواضع من أفضل وأعلى وأسمى الصفات التي يتسم بها الإنسان، وتعني تقربه من الله عز وجل.

التواضع في الإسلام

وتابع: التواضع من خصال التقى، وبها يرتفع التقي لأعلى الدرجات، موضحا أن التواضل يكون لله عز وجل، حيث يتعامل مع البشر بصورة متواضعة، ولا يظهر قدرته المادية أو الجسدية.

التواضع في الإسلام

واوضح عبدالنجار، أن التذلل مختلف عن التواضع، حيث التذلل ليكون للأشخاص دون الله، ويكون الهدف من التذلل هو الرغبة في الحصول على منصب أو مال.

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