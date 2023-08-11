رئيس أقسام الباطنة سابقًا: هدفنا توطين صناعة الدواء وترشد استهلاكه في مصر

قال دكتور أحمد عقبة، رئيس اقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، من أساسيات الحياة بالأونة الأخيرة هم الماء، الغذاء والدواء ولذلك هيئة الشراء الموحد تحاول جاهدة توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى برغم الظروف الأقتصادية الموجودة حاليًا.

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توفير الأدوية الرئيسية

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الدراسات التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد تحاول من خلالها تحقيق اربع عناصر هامة وهي؛ توفير الأدوية الرئيسية، ترشيد استهلاك الدواء، وضع اولويات للأصناف الهامة وتوطين صناعة الدواء بمصر.

زيادة المنتج المصرى يعتبر سببًا لعدم وجود استيراد أدوية

وتابع أن زيادة المنتج المصرى يعتبر سببًا لعدم وجود استيراد ادوية او مستلزمات طبية من الخارج وأيضًا خفض التكلفة عكس شراءه من شركات عالمية بالعملة الصعبة؛ لافتًا إلى ان مصر لديها مستوى عالى من الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية وبمساعدة تلك الشركات لأنتاج الدواء ستعود بفائدة كبيرة على المريض والمواطن المصرى.