الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أغاني طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة، حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على الة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسني، حفلا في الثامنة والنصف مساء الاحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج نخبة من اشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك ، تملى فى قلبى يا حبيبى ، انت عمرى ، قديش كان في ناس ، فيها حاجة حلوة .. أداء حبيبة ، نانسى ، أمنية ، آيه .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

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