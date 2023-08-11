أسباب تراجع القطاع الزراعي في مصر على مدار 70 عامًا

كشف الكاتب نبيل نجم الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، أسباب تراجع القطاع الزراعي في مصر على مدار 70 عاما، قائلا: أن العالم يمر بواحدة من أصعب الفترات، سواء من ناحية تسخين في الطقس، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، أو التسخين في السياسة.



وأشار نبيل نجم الدين، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، خلقت أزمة عالمية في الأقماح والمواد الغذائية لا سيما أن روسيا وأوكرنيا تتصدران بلاد العالم في تصدير القمح.

القطاع الزراعي في مصر



ولفت إلى الأزمات السياسية الموجودة في المنطقة العربية وأفريقيا سواء في اليمن أو ليبيا أو السودان أو الصومال أو النيجر، مؤكدا أن العالم سياسيا يواجه مرحلة صعبة للغاية خلقت صعوبات أخرى في الاقتصاد.



وأردف الكاتب الصحفي نبيل نجم الدين، أن الدولة المصرية على مر الـ70 عاما الماضية لم تشهد تطورا بالقطاع الزراعي على الشكل المأمول، لعدم توافر الإرادة والرؤية، مضيفا أن التطور السكاني خلال العقود الماضية لم يوازيه تطور تنموي مما فاقم الأزمات، وذلك على الرغم من امتلاك مصر كل عوامل الإنتاج سواء الأرض والمياه والطاقة البشرية.

جاء ذلك خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة.

شاهد الفيديو..



