أنيس بن ميم يكشف ملابسات ايقاف انبي عن القيد

يمر نادي إنبي بأزمة كبيرة بعد صدور قرار من المحكمة الرياضية “كاس” بإيقاف النادي عن القيد لثلاث فترات انتقالات بسبب أزمة اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وكشف أنيس بن ميم محامي بوغطاس في تصريحات خاصة لـ “الوفد” تطورات أزمة اللاعب مع إدارة النادي البترولي.

وقال بن ميم: “ قضية زياد بوغطاس مع إنبي لم يتم إغلاقها والنادي موقوف حالياً عن القيد لثلاث فترات بقرار من (كاس) " .

وتابع: “ سبق وأن أقرت المحكمة الرياضية بأحثية اللاعب في الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى انبي والتي تصل قيمتها بجانب الغرامة إلى 910 ألف دولار ”.

وأكمل: “ حال سداد انبي للغرامة الموقعة عليه يتم رفع هذا الإيقاف بصورة تلقائية ”.

وكان زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي السابق قد انضم لضصفوف انبي في 2020 الا انه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد.



