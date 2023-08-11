الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مسار إجباري يلتقي جمهوره بمهرجان العلميين.. الليلة

مسار إجباري
مسار إجباري

يستعد فريق مسار إجباري، لاحياء حفلًا غنائيًا فى مهرجان العلمين المقام حاليا فى مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم، الجمعة.

 

ومن المقرر أن يقدم الفريق، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال فريق مسار إجباري

يشار إلى أن آخر أعمال فريق مسار إجباري، أغنية “طبطبة”، تعاون الفنان دياب مع الفرقة.

"حبة طبطبة" من كلمات محمد بحيري وألحان وتوزيع توسي، ويعد هذا التعاون الأول الذي سيجمع مسار إجباري مع دياب.

 

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضى، ضم عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

وتشهد الفعاليات الفنية أيضا خلال الفترة المقبلة حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، وحفلا غنائيا للفنانة الكبيرة أنغام، وفريق كاريوكي، كما تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

 

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