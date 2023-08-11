إنبي يكشف آخر تطورات أزمة أحمد عيد

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد عيد حصل على فرصة كبيرة وظهر بشكل طيب مع الفريق البترولي، لكن ما أحزن إدارة ناديه هو تصرفات اللاعب، وعدم التزامه بالتعاقد المبرم معه منذ يناير الماضي، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغه برغبته في البقاء قبل سفره مع المنتخب الأوليمبي إلى المغرب.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: "فوجئت بعدم عودته لتدريبات نادي انبي وعدم المشاركة في آخر مباراتين بالدوري، وظهوره في مران الزمالك، رغم المعاملة الجيدة التي تلقاها داخل النادي، وكان أبسط حقوقنا هو إبلاغنا بعدم رغبته في البقاء ونيته في العودة لنادي الزمالك".

وأضاف: "العقد كان واضحًا والزمالك واللاعب وقعوا على البند الخاص بشراء اللاعب مقابل 3 مليون جنيه، وقدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة، ولابد أن يكون انضباط في عالم الاحتراف أكثر من ذلك، وهناك تحقيق سيحدث مع اللاعب يوم الاثنين المقبل، ومحمد اسماعيل مدير الكرة سيحضر جلسات التحقيق مندوبا عن نادي انبي".

وواصل: "خاطبنا نادي الزمالك لتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد، من أجل إبلاغهم بضم اللاعب ومعرفة طريقة السداد خصوصا أن الزمالك يعاني من أزمة في حساباته المالية، لكن لم نتلقى أي رد رسمي، وقمنا بمخاطبة اتحاد الكرة وارسلنا لهم صورة الشيك الصادر من إنبي بقيمة الصفقة".

وأكمل: "نادي انبي يتعامل بطريقة احترافية، وأحمد عيد لاعب جيد وشارك في 17 مباراة مع علي فوزي الظهير الأيمن الافضل في مصر وكنا نسعى لتطويره والاستفادة منه مستقبلا، فوجئنا بموقف اللاعب رغم اننا كنا نخطط لضمه، ولم يحدث تواصل بين انبي والزمالك بشأن اللاعب حتى الآن، والزمالك ليس طرف في الموضوع والمشكلة كلها مع اللاعب".

وزاد: "تامر مصطفى المدير الفني، لديه تحفظ كبير على أحمد عيد، ونحصل على رأي المدرب ونناقشه داخل اللجنة الفنية، لكن لدينا علي فوزي ومصطفى دويدار وشكشك وكلهم لاعبين قادرين على اللعب في الجبهة اليمنى، والموضوع بسيط للغاية، ونحن على استعداد للتحدث مع مسئولي نادي الزمالك لأنهاء الأزمة تماما".

وتابع: "إذا كان نريد وضع نظام احترافي جيد، يجب وضع ضوابط وأن يعاقب اللاعب على ما فعله، بدون نادي إنبي أحمد عيد لم يكن له وجود مطلقًا، نحن نقوم بتحمل اللاعبين والعمل على تطويرهم، وهي من أساسيات نادي انبي".

وحول صفقات نادي انبي، قال: "لم نضم أي لاعب حتى الآن، نعاني مع مشكلة في القيد بسبب ازمة زياد غطاس، والتي نسعى لحلها في الوقت الراهن، ولدينا قطاع ناشئين مميز وهناك لاعبين شباب شاركوا مؤخرا وحصلوا على ثقة الجهاز الفني".

وأضاف: "قمنا ببيع عدد كبير من اللاعبين في الموسم الماضي، وتعرضنا لانتقادات عديدة، لكن نادي انبي يعتمد على الشباب ويضم عناصر مغمورة وتظهر بمستويات طيبة، وهو ما حدث في الموسم الحالي وظهر أكثر من لاعب في مستوى طيب مثل اوفا وكالوشا ومحمد حمدي، وأي لاعب سيتلقى عرضا جيدا من الخارج سنوافق على رحيله فورا، من اجل تحقيق الاستثمار في اللاعب مستقبلا".

وزاد: "محمد حمدي تلقى عروضا خارجية، ولكن لدينا اشتراطات عديدة، ليست مالية مطلقا، ولكن تخص نسبة المشاركة، والأمر قائم على استثمار معين يخص قطاع الناشئين".

وختم: "تامر مصطفى مدرب واعد، وهدفنا امتلاك قطاع ناشئين قوي، وقمنا في الموسم الماضي ببيع لاعبين بحوالي 80 مليون جنيه".

