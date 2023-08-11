هاري كين يطير إلى ميونخ لإجراء الكشف الطبي

أصبح نادي بايرن ميونخ الألماني على بعد خطوة واحدة من الإعلان عن تعاقده مع هاري كين نجم توتنهام وقائد منتخب انجلترا في صفقة من العيار الثقيل.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن هاري كين سافر بالفعل لاصباح اليوم الجمعة إلى المانيا وأصبح لاعباً في صفوف الفريق البافاري.

وأضاف أن كين سيجري الكشف الطبي صباح اليوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة ليصبح أسطجورة توتنهام المهاجم الجديد لبايرن ميونخ.

وحصل بايرن على الضوء الأخضر لإنهاء الصفقة بعد المفاوضات التي جرت مساء أمس الخميس وانتهت بحسم الصفقة مقابل 100 مليون يورو بجانب 20 مليون جنيه اضافية كمتغيرات.

ويوقع هاري كين عقداً يمتد لأربعة مواسم مقبلة مع بايرن ميونخ ليبدء فصل جديد في مسيرته مع العملاق البافاري.