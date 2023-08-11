الجمعة 11 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشاري طب نفسي: مواقع التواصل لها تأثيرات سلبية كثيرة وتشاؤمية (فيديو)

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

قال الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، إن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك سلبياً ومصدر للأفكار التشاؤمية والمحبطة وخاصًة بفترة مهبطة او تغيرات اقتصادية وسياسية وتصدر أفكار خاطئة للشباب والأفراد.

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قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المضاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الدراسات المصدرة من جامعة “أوكسفورد” حول عدم قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية تلك من جهة خاصة بهم، لكن لدى المناطق العربية فهو مصدر أساسي للأفكار السلبية والأمراض؛ “خسرنا بسبب السوشيال ميديا من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية”.

 الشخصيات العُصابية

وتابع استشاري الطب النفسي، الشعور بالنقص والحرمان نتيجة عرض بعض الناس للأفكار وإذ كانت كاذبة، فيصدر ذلك تأثير إحباطي خاصًة على الشخصيات العُصابية التي تتأثر بسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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