في طريقها للانقراض.. صناعة الأقفاص بالمنيا

يعتبر "القفص" الخشبى، والمصنوع من جريد النخيل ، من أشهر الصناعات التى كانت تشتهر بها محافظة المنيا "عروس الصعيد"، ولكنها بدأت فى الإختفاء تدريجيًا، حتى أوشكت على الإندثار.

ولم يعد أحد يعمل بها إلا أشخاص قليلون يعدون على الأصابع، وتعد صناعة الأقفاص والكراسي والطربيزات ، من جريد النخل من المهن اليدوية القديمة فى محافظة المنيا ، ورغم أنها أوشكت على الإنقراض نظرا لصناعة البلاستيكات ، والتي تشهد تطورا كبيرا وبأشكال جمالية متنوعة ، إلا أنه مازال العاملين بها محتفظين بمهنة الأجداد.

وتشتهر قرية «المحرص» إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب بمحافظة المنيا، بصناعة الأقفاص الخشبية من جريد النخيل ، رغم وجود صناعة البلاستيكات، وهى قرية أهلها بسطاء ، ويبلغ قاطنوها حوالى 45 ألف نسمة، حيث لا يخلو منزل من منازل القرية منها إلا ويعمل فيه كبير أو صغير في هذه الحرفة، فما أن تطئ قدمك مدخل القرية إلا وتقع عيناك على أحواش كبيرة وواسعة على جانبيك تمتلئ بالأقفاص التي تم تصنيعها، وأكوام من جريد النخل، وبعض «العشش» التي يجلس بداخلها من 3 إلى 5 أشخاص يقومون بتصنيع الأقفاص، فيما تجد الأطفال يقومون بتلوين الأقفاص أو ربطها بالأسلاك لعرضها وبيعها لتجار الفاكهة.

وتحتاج صناعة الأقفاص إلى وقت وصبر، علمآ بأن الأدوات المستخدمة في الصناعة تقليدية جداً حيث لا نستخدم أياً من الآلات أو ماكينات باهظة الثمن ولا نحتاج لمصنع أو ورشة صغيرة، فكل ما نعتمد عليه هو السكين ويستخدم فى تنظيف الجريد من سعف النخيل، وكذلك الخرامة، والمسندة والبلطة للتكسير والتقشير، ونستطيع العمل فى أى مكان حتى لو كان فى حقل أو داخل غرفة صغيرة بالمنزل.

ورغم أنها من المهن الشاقة ، حيث تتطلب الوقوف لفترات طويلة لتهذيب الجريد، ثم الجلوس لساعات قد تصل إلى عشرة ساعات، حتى ينتهى من صنع "قفص" واحد، ليبيعه آخر اليوم قبل أن يذهب إلى بيته محملاَ بالخبز لإطعام أطفاله الصغار.

ويقوم العاملين على صناعة أقفاص جريد النخل ، بصناعة صناديق للخضروات ، وكراسي لبعض المقاهي والكافيهات ، وترابيزات وكراسي لبعض الإستراحات ، وأقفاص لتربية الدواجن والطيور ، وبعض عشش الحقول الزراعية ، ويستخدمها بكثرة حتى الآن أصحاب محلات وأسواق بيع الخضروات والفاكهة ، وأسعارها زهيدة برغم عناء تصنيعها .

صناعة اقفاص الجريد بالمنيا