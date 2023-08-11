اليوم.. منتخب مصر يصطدم بالدنمارك في نصف نهائي مونديال اليد للناشئين

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مصيرية اليوم الجمعة أمام نظيره الدنماركي في نصف نهائي كأس الععالم لكرة اتليد للناشئين تحت 19 عاماً والتي تستضيفها كرواتيا.

وكان فراعنة اليد قد نجحوا في تخطي عقبة جزر الفارو في ربع نهائي البطولة بصعوبة بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لليد

وتنطلق مباراة مصر والدنمارك في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والدنمارك

وتنقل مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم لكرة اليد بشكل حصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة منتخب مصر لناشئي اليد في بطولة العالم

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

فراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.