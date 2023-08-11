للسائقين.. احذر السرعة مراقبة بالرادار على طرق المنيا

تشهد الطرق السريعة والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم الجمعة ، بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها .

وذلك على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية ، حيث تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، اليوم الجمعة ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس .

وكذلك المركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان ) ، و رصد تقرير الوفد ، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة .

ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .

هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .