الجزر ومتحف الرمال و الغوص قبلة زوار بالغردقة

محافظة البحر الاحمر من المحافظات السياحية و الساحلية وشهدت مدن المحافظة العديد من اعمال التطوير

من تطوير البنية التحتية فى كافة المنشأت السياحية والفندقية، واستقبال وفود ودبلوماسيين والوصول الى الريادة والافضلية ما بين المقاصد السياحية على مستوى العالم.

و التى جعلت مدينة الغردقة عروس السياحة المصرية، تواصل تألقها باعتبارها واحدة أحد أهم البقع الجمالية الاستثنائية والساحرة على السواحل المصرية، وذلك بعد نشر موقع CNN Travel تقريراً أشار خلاله إلى أنه وفقا لموقع "TripAdvisor"، الذي يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية.

وجاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري وأصبحت مدينة قادرة على جذب عدد أكبر من السياح وبالتالي فرص عمل أكثر وعائد قوى على الدخل المصرى

هذا و يعتبر القطاع السياحى واحد من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والمهمة والتى ستجعل محافظة البحر الاحمر واحدة من اهم المحافظات القادرة على تحقيق أكبر محافظة داعمة للاقتصاد الوطنى المصرى والموازنة العامة للدولة،

وتعد مدينة الغردقة اختيار مثالي لقضاء رحلة وذلك لما تتمتع به من معالم سياحية مميزة يقصدها الزوار وتتفرد بها مدينة الغردقة عما سواها من المدن.

حيث تتفرد مدينة الغردقة بعدد من المعالم السياحية المميزة ومنها المعالم الطبيعية

كما توجد عدد من المزارات السياحية الاستكشافية

ومن الأماكن التى تعتبر من رحلات اليوم الواحد

1 - جزيرة الجفتون

حيث أنها نقية من أي تدخل بشري. فقط كل ما تراه طبيعي ولا شيء سوى ذلك.

وطبيعتها الساحرة تجعل منها اختيار أمثل لقضاء رحلة يوم واحد بين أحضان الطبيعة الخاطفة للعقول.

وجزيرة الجفتون هي جزيرة ساحلية انفصلت عن شاطئ البحر الأحمر مكونة جزيرتي الجفتون الكبير والجفتون الصغير.

وطبيعتها الساحلية الرملية تجعل منها مكانًا مناسبًا للاسترخاء والاستلقاء والتمتع بحبيبات الرمل تلتصق بخلايا جسدك لتتحد معًا خالقةً بذلك في بدنك طاقة تسري بين جوانبك تدفعك للمواصلة.

كما أنها مأوى طبيعي لأعداد كبيرة من الكائنات الحية منها الحيوانات البرية والزواحف بالإضافة إلى 50% من النوارس في العالم.

والحياة في جزيرة الجفتون لا تقتصر على سطحها فقط، وإنما تحت الماء عالم آخر متخفي بين جزيئات المياه الصافية والنقية.

حيث تمتلئ المياه المحيطة بجوانب الجزيرة بصنوف الأسماك الملونة والشعاب المرجانية الممتعة للبصر والخلابة.

وهذا يجعل من رحلة جزيرة الجفتون مكانًا مناسبًا للعديد من الأنشطة مثل الغوص والاسنوركلنج والسباحة وصيد الأسماك،

2 - رحلة متحف الرمال

هو عمل فني ضخم تأسس على يد 42 نحاتًا عالميًا من حول العالم لتحويل الرمال الهائمة إلى منحوتات ضخمة.

ويعد موقع المتحف مثالي حيث أنه بعيد عن كل ما قد يؤذي المنحوتات من عوامل طبيعية، حيث تم اختيار الموقع حسب حركة الرياح والتوازن الرملي.

ومتحف الرمال هو وجهة رحلة عائلية مميزة حيث أن المنحوتات لا تتخذ وجهة معينة، وإنما هي مجموعات متعددة من المنحوتات.

فمن هذه المنحوتات منحوتات لشخصيات تاريخية مثل محمد الفاتح والإسكندر الأكبر وهي فرصة مناسبة للتعرف على التاريخ.

ومنها أيضًا منحوتات للشخصيات الكرتونية المفضلة للأطفال مثل شخصية سبونج بوب سكوير بانتس وشخصية ماسنجر وشخصيات ديزني.

وتوجد أيضًا بعض المنحوتات التي تجسد الآثار مثل منحوتات أبو الهول والأهرامات وبعض المنحوتات التجسيدية للآثار العالمية.

3 - جزيرة أورانج

وهى من الوجهات المميزة في الغردقة والتي تتمتع بأجواء ساحرة تجذبك نحو عالم آخر مخبأ بين جوانب البحر الأحمر.

وتعتبر ضمن أفضل رحلات اليوم الواحد الغردقة

وتتمتع برمال بيضاء ناعمة لديها القدرة على امتصاص الطاقة السلبية ومنحك الاسترخاء عند الاستلقاء عليها.

كما أن مياه الجزيرة صافية ونقية مما يمنحك الاسترخاء البصري وهدوء الأعصاب حيث يمكنك أن تمشي في المياه الضحلة أو تجلس في مناطق الجلوس في المياه.

ويمكنك الانطلاق في عالم ما تحت البحار والتمتع بمشاهدة الجانب الفني الآخر المختبئ تحت المياه من أسماك ملونة وشعاب مرجانية.

ولا بأس ببعض المغامرة مع الباراشوت والجيت سكي والبنانا بوت لبعض الإثارة والحركة خلال الرحلة.

4 - متحف اكواريوم للأحياء المائية

متحف أكواريوم هو حديقة الحيوانات البحرية حيث أنه موسوعة كبيرة لصنوف متعددة الأشكال والألوان في مكان واحد.

ويتميز متحف أكواريوم بتصميم فريد يسهل على الزوار التعرف على أكبر قدر ممكن من الحياة البحرية، ويساهم أيضًا في توفير يوتوبيا للأسماك.

حيث أن المتحف مقسم لبيئات كل منها مناسب لصنوف من الأسماك حيث توفير مكان لأسماك المياه العذبة ومكان لأسماك المياه المالحة.

وأيضًا تختلف أعماق المياه لتوفير أجواء مناسبة للأسماك التي تعيش على أعماق مختلفة، وهذا مذهل حقًا لأنه يتيح للزائر التعرف على الحيوانات البحرية التي تعيش على أعماق سحيقة قد لا يستطيع الوصول إليها، فبراها دون ضرر عليه ودون المساس بالطبيعة المحيطة بالكائنات البحرية.

و به حوالي 100 نوع من الأسماك البحرية في مكان واحد وتتعرف عليها من خلال 1200 سفير من الحيوانات المائية.

كما يوجد في المتحف منطقة غابات استوائية تتميز بتنوع بيولوجي وأيضًا توفر بيئة مناسبة لبعض الأصناف البرية.

5 - رحلات الغوص

لعل الغوص هو أحد الأنشطة التي تمارس في أماكن معينة في العالم ومنها البحر الأحمر.

و في الغردقة تجربة فريدة تحت الماء والتعرف على صنوف مميزة تعيش في العالم الموازي.

حيث أن البحر الأحمر هو موطن للعديد من الصوف المرجانية الملونة والزاهية.

وأيضًا تحوي عوالم من الأسماك والكائنات البحرية النادرة التي لا تراها عيناك إلا هناك.

وتعتبر رحلة الغوص انك تطفو فوق مدينة ومنازل وشوارع ملونة ولكل منزل تصميم خاص لا يشبه جاره ويسكن تلك المدينة كائنات مختلفة كل يعيش في وئام.

هذا هو شعور الغوص في مياه الغردقة بين التكوينات المرجانية التي تشكل مساكن للكائنات البحرية.

كما أن موقع البحر الأحمر الفريد تجاريًا واستراتيجيًا جعله زاخرًا بالحطام البحري الذي يحكي كل منه حكاية مختلفة عن موطن وشعب وأسلوب حياة

6 - البنانا بوت

تعد البنانا بوت هي أحد الانشطة المميزة التي يمكنك القيام بها في رحلات اليوم الواحد الغردقة مع العائلة.

حيث يمكنك أن تستقل قارب البنانا بوت مع أصدقائك أو عائلتك والتمتع بالانطلاق السريع بالجر بواسطة قارب آخر بين المياه.

وتتمتع بثورة المياه حولك وهي تلاطمك مداعبة بينما تشق أمواجهًا في طريقك للاستمتاع بالمياه دون الحاجة للسباحة.

والبنانا بوت هي تجربة آمنة للعائلة حيث يتسع القارب لخمسة أفراد والقارب مزود بدعامات من الجانبية لدعم الأقدام وحفظ التوازن على القارب.

7 - رحلة الجلاس بوت او القارب الزجاجى

رحلة الجلاس بوت هي تجربة من نوع آخر حيث التمتع بمشاهدة الحيوانات البحرية دون أن يمسك البلل.

والمثير في الجلاس بوت هي انها تؤمن تجربة مثيرة واستكشافية فريدة دون المخاطرة أو فقدان الشعور بالأمان.

وبإمكاننا تصنيفها على أنها رحلة فاخرة حيث أنك تصعد على متن قارب بكامل أناقتك والتمتع بالجلوس بارتياح وتأمل الحياة البحرية.

كما أنها رحلة عائلية مناسبة لجميع أفراد العائلة لما توفره من عنصر الأمان.

8 - عروض الدوفين الغردقة

من رحلات اليوم الواحد الغردقة المثيرة هي عروض الدولفين المناسبة للعائلة.

حيوان الدولفين هو من الحيوانات اللطيفة والذكية والمحبة للبشر، وهذا يجعل منها فرصة لتقديم عروض ممتعة وقضاء رحلة مميزة.

في عروض الدولفين يمكنك مشاهدة حيوان الدولفين وهو يقوم بحركات استعراضية ورقصات بهلوانية مثيرة.

أو يمكنك السباحة معه والتعامل معه عن كثب أنت وأفراد عائلتك، وستنبهر بكم الود والمرح الذي ستحصل عليه من جانب الدولفين.

9 - الباراشوت في الغردقة

رحلة الباراشوت في الغردقة هي نشاط مميز وفريد ومليء بالإثارة حيث التمتع بمشاهدة الغردقة من الأعلى.

تعد فكرة الباراشوت مثيرة بحق حيث يتم استقلال الباراشوات ورفعه في الهواء من يخت والتجول قليلًا لمشاهدة الغردقة.

الاكواريوم

جزيرة اورانج

الباراشوت

البانانابوت

متحف الرمال