حملة نظافة وتطوير لقرية أمشول أسيوط

قامت الأجهزة التنفيذية بقرية أمشول، بمحافظة أسيوط، بحملة نظافة موسعة، بناءً على تعليمات المسئولين المحليين المختصين في المنطقة، وقد شملت الحملة جميع المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية في القرية بهدف رفع مستوى النظافة والتخلص من الفوضى والأتربة.

شارك في الحملة مسئولو المتابعة وشئون البيئة بالوحدة، وقد تم تنظيم وتجهيز فرق عمل لجمع النفايات وإزالة الأتربة وتنظيف المناطق العامة، تم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للعمال، بما في ذلك قفازات وأدوات تنظيف، لضمان سلامة العاملين وتيسير عملهم.

توزيع فِرِق العمل على الكثير من المناطق:

تم توزيع فِرِق العمل على الكثير من المناطق في القرية، وتم تنظيف الشوارع من الأتربة والأوساخ المتراكمة عليها، كما تم جمع النفايات المنزلية وإزالتها بشكل منتظم، بهدف إزالة أي مصادر للروائح الكريهة والتخلص من الأمراض المحتملة بسبب تراكم النفايات.

قد نالت الحملة استحسان المواطنين في القرية، إذْ أشادوا بالجهود المبذولة لتحسين النظافة العامة والحفاظ على مظهر القرية، كما أكدوا أهمية الاستمرارية في تنفيذ مثل هذه الحملات النظافة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة في المنطقة.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية، وتعزيز الروح الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في تحسين البيئة المحلية، إنها خطوة إيجابية تعكس الاهتمام الشامل بالنظافة والصحة، وتعزز الوعي البيئي والمسئولية المجتمعية.

حملة نظافة في قرية امشول، بمحافظة أسيوط

حملة نظافة في قرية امشول، بمحافظة أسيوط

حملة نظافة في قرية امشول، بمحافظة أسيوط

حملة نظافة في قرية امشول، بمحافظة أسيوط

حملة نظافة في قرية امشول، بمحافظة أسيوط