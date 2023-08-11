تم تنظيم ندوة سكانية في محافظة أسيوط بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني. تم عقد الندوة ضمن إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تداعيات القضية السكانية وتوصيات المؤتمر السكاني الذي نظمته محافظة أسيوط وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

حضر الندوة عدد من الشخصيات المهمة في المجال السكاني، من بينهم الأستاذ فتحي عامر، مدير وحدة السكان في محافظة أسيوط، وفضيلة الشيخ عمرو عبدالرحيم عبدالعال، واعظ بمنطقة وعظ أسيوط الأزهرية، ومحمود محمد جمال، مسئول الإعلام السكاني بمركز إعلام أسيوط.

وحضر الندوة أيضًا عدد كبير من سكان مركز ساحل سليم في أسيوط. تحدث الشيخ عمرو عبد الرحيم عن الأسس السليمة لبناء الأسرة في الإسلام والفرق بين تنظيمها وتحديد النسل، مشيرًا إلى أن قيام الأسرة يقوم على التربية الدينية والصحية والتعليمية للأبناء وليس على الكثرة العددية.

من جانبه، أشار فتحي عامر إلى أن المشكلة السكانية تعتبر من أهم قضايا الأمن القومي، وأن الزيادة العشوائية في عدد السكان تعد واحدة من أهم مشاكل التضخم السكاني. وأكد على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات في المحافظة لحل هذه المشكلة وفقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة

من جانبه، أوصى محمود محمد جمال بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة وضرورة توفير الدعم الإعلامي والديني لهذا الأمر. وأكد على أهمية تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية للقضية السكانية ولنشر الفكر الصحيح لبناء أسرة سليمة، والتي بدورها تسهم في بناء مجتمع قوي ومستقر.

يأتي تنظيم هذه الندوة كجزء من جهود محافظة أسيوط للتصدي لقضية النمو السكاني، وتوضيح أهمية تنظيم الأسرة وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة العشوائية للسكان. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة مصر 2030.

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى

اعلام اسيوط يقيم ندوة توعوية تداعيات القضية السكانية من منظور دينى وإجتماعى