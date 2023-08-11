الطماطم بـ 20 جنيها.. أسعار أسواق الغردقة اليوم الجمعة

شهدت أسواق الخضر والفاكهة بالغردقة اليوم الجمعة 11 أغسطس استقرارا فى الأسعار وركود فى عملية الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار وتلف بعض السلع.

وارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 20 جنيها وانخفض سعر كيلو الليمون من 40 جنيها إلى 20 جنيها وكيلو الفاصوليا الخضراء من 10 إلى 30 جنيها والفلفل الأخضر من 12 جنيهات إلى 18 جنيها، والبصل 25 جنيها، وكيلو البامية 20 جنيها، وكيلو الملوخية 15 جنيها، والبطاطس تراوح سعر الكيلو من 12 الى 16 جنيها للكيلو، الباذنجان والكوسة والجزر 18 جنيها للكيلو، وكيلو الموز 20 جنيها، وكيلو البطيخ 20 جنيها، وكيلو البرتقال الصيفى 25 جنيها، وكيلو التفاح 30 جنيها، وكيلو العنب 30 جنيها، وبينما تراوحت أسعار المانجو من 35 جنيها إلى 120 جنيها والتين البرشومى 35 جنيه

وعبر البائعون فى مجمع الدهار للخدمات المتكاملة عن استيائهم من زيادة الأسعارمما قد يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء وارجعوا الاتفاع فى الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة والتى أثرت فى الكثير من الخضر والفاكهة.

ومع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت أيضا أسعار الدواجن، وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 80جنيها للكيلو والفراخ الحمراء والبلدى 125 جنيها للكيلو والبط البلدى 115 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانية من 155 إلى 160 جنيها للكيلو والشيش طاووق 150 جنيها للكيلو والأوراك 75 جنيها للكيلو والكبد والقوانص75 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى 130 جنيها والبيض الأبيض 109 جنيهات والبيض الأحمر 105 جنيهات، ولاقت هذه الأسعار عزوفا من المواطنين على الشراء.

واستقرت أسعار الأسماك بحلقة السمك بالغردقة إذ وصل كيلو البلطى 75 جنيها والبورى 100 جنيه والجمبرى من 120 إلى 300 جنيه للكيلو بينما وصل سعر كيلو الدنيس 300 جنيه.

وبالنسبة لأسعار اللحوم فلم تشهد اى تغيير منذ عيد الأضحى

كيلو اللحم العجالى 350 جنيها

كيلو اللحم الضان 370 جنيها