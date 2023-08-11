ندوة حول " القضية السكانية وأبعادها " لقومي المرأة بقرية موشا بأسيوط

شهدت الوحدة المحلية في قرية موشا بمركز أسيوط تنفيذ المجلس القومي للمرأة بأسيوط لقاءً حواريًا حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والقضية السكانية وأبعادها. تم تنظيم اللقاء بالتعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومديرية الصحة والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

حضرت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ومحمد عبده مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، ورفعت عز الدين رئيس قرية موشا، والشيخ حسن محمد حسن ونادية عيد سكرتير الوحدة المحلية بموشا، والصحفي أسامة صديق عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ومحمود محمد ممثلا لمركز الإعلام، والشيخ حسن محمد حسن من منطقة الوعظ والإعلام الديني.

وتحدثت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس بأسيوط عن الحد من الزيادة السكانية ومواجهة آثارها السلبية. وقد تم تنظيم حملات توعية وتدريبات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات في قرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط. وشارك العديد من أهالي القرية في الندوة.

تعزيز دور المرأة في المجتمع

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق تمكينها الاقتصادي والاجتماعي. وتعد القضية السكانية واحدة من التحديات الهامة التي تواجهها المجتمعات، وتتطلب جهودًا مشتركة للتصدي لتداعياتها السلبية.

يشكل المجلس القومي للمرأة في أسيوط جهودًا ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق حقوق المرأة. وتعتبر هذه الأنشطة واللقاءات الحوارية فرصًا هامة للمشاركة وتبادل الآراء والمعرفة، بهدف تعزيز المجتمع وتحسين حياة الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام مصر بتعزيز مكانة المرأة ودعمها في كافة المجالات، وتعزز الجهود الرامية إلى بناء مجتمع يعتمد على المساواة والتنمية المستدامة

من المتوقع أن تستمر هذه الجهود والأنشطة في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في حياة النساء والعائلات في محافظة أسيوط.

ندوة قومي المرأة بقرية موشا بأسيوط

ندوة قومي المرأة بقرية موشا بأسيوط

ندوة قومي المرأة بقرية موشا بأسيوط

ندوة قومي المرأة بقرية موشا بأسيوط

ندوة قومي المرأة بقرية موشا بأسيوط