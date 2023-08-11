رفع المخلفات وتحسين نظافة الطرق في فزارة في القوصية

في إطار حرصه على تقديم الدعم الكامل لتحسين مستوى النظافة والخدمات في مدينة القوصية وقراها، يقوم مجلس مدينة القوصية بالتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ومداخلها والمرافق العامة.

تم رفع المخلفات في عدة مناطق بالمدينة من قبل العاملين في جهاز النظافة، بما في ذلك مدخل النزالي جنوباً، وكوبري المزرعة، والمدرسة الثانوية العامة، وأمام مستشفى فزارة، وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية فرج عبد المنعم.

وقد أشاد رئيس مدينة القوصية بجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، لتفانيهم في عملهم وجهودهم وظروف عملهم الصعبة، ولدورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقراها. وأكد أن النظافة تساهم في خلق بيئة صحية سليمة وتعزيز انتشار الأمراض.

هذا بالإضافة إلى ذلك، تم غلق منطقة التجميع في منطقة الشيخ نجيب بشارع الترعة القديمة وتجميلها، وتقوم أسماء رشاد، مدير المخلفات الصلبة، بمتابعة واستكمال أعمال البناء والتجميل في هذه المنطقة.

و يؤكد رئيس مدينة القوصية على تقديره لجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، وذلك لتفانيهم في عملهم وجهودهم وظروف عملهم الصعبة. ويشدد على أهمية النظافة في خلق بيئة صحية سليمة والحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقراها وعدم انتشار الأمراض.

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بفزاره